مارس 24, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

إصابة أشهر مذيعة في التلفزيون الإيراني بفيروس ”كورونا“

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
51 مشاهدة

إصابة أشهر مذيعة في التلفزيون الإيراني بفيروس ”كورونا“

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الاثنين، عن إصابة أشهر مذيعة أخبار لديها بفيروس كورونا.
وقال مدير العلاقات العامة في هيئة التلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “المذيعة البارزة في التلفزيون الإيراني الدكتورة، عاطفة ميرسيدي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد”، مضيفا أنها “حاليا في الحجر الصحي”.
وقدمت ميرسيدي مؤخرا عشرات البرامج على التلفزيون الرسمي للتوعية من خطر فيروس كورونا، وكانت قد أجرت مقابلة مع إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني الذي أصيب بالفيروس وتعافى منه مؤخرا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصا.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.