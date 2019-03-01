إسرائيلية تقاضي “إيكيا” بسبب “النساء”

رفعت مواطنة إسرائيلية دعوى قضائية بملايين الدولارات على شركة “إيكيا” السويدية، متهمة إياها بإلحاق الأذى بوضع المرأة في المجتمع الإسرائيلي عامة، والمجتمع المتدين خاصة.

ولجأت السيدة المتدينة، هانا كاتسمان، من بتاح تكفا، إلى القضاء بعد تصميم ونشر الشركة السويدية كتيبا تعريفيا خاصا بالمجتمع اليهودي المتدين في إسرائيل، دون أن يحتوي على صور امرأة قط.

وتنتسب كاتسمان إلى منظمة “مركز العمل الديني في إسرائيل”، وكذلك إلى “ذراع الدعوة لحركة الإصلاح”، ورفعت الدعوى القضائية لمحكمة القدس.

وتضمنت الدعوى اتهام كاتسمان لـ “إيكيا” بـ “الاستبعاد الكلي للنساء والشابات من الكتيب… الأمر الذي يبعث برسائل جدية وصعبة حول انعدام قيمة النساء، وبوجود خطب ما في تواجدهن، حتى ولو كان ذلك في الفضاء المنزلي للأسرة، كما أوضح الكتيب التعريفي”.

وتابعت كاتسمان في رسالتها إلى المحكمة، كاتبة: “الضرر الذي سببه هذا الإقصاء يؤثر على دوائر اجتماعية كبيرة، ويمكنه إلحاق الضرر بوضع المرأة في المجتمع الإسرائيلي عامة، والمجتمع المتدين خاصة”.

وفي ردها على الاتهامات، اعتذرت الشركة رسميا على لسان مديرها التنفيذي في إسرائيل، شوكي كوبلنز، الذي اعترف بأن الكتيب “لا يرقى إلى القيم التي تمثلها الشركة”.