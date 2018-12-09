ديسمبر 09, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

إسبانيا ستقاضي شاكيرا بتهمة التهرّب الضريبي

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فى :شؤون المرأة
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إسبانيا ستقاضي شاكيرا بتهمة التهرّب الضريبي

قررت السلطات الإسبانية مقاضاة المغنية الكولومبية، #شاكيرا، بتهمة #التهرّب_الضريبي في مبالغ تصل إلى 14,5 مليون يورو، وهو ما تنفيه الفنانة بشدّة، بحسب ما نقلت الصحف المحلية.

ونشرت صحيفة “إل باييس” أن النيابة العامة أبلغت شاكيرا بانتهاء التحقيقات، وأنها ستتقدّم بدعوى رسمية عليها في الأيام المقبلة.

ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس، اكتفى متحدث باسم النيابة العامة بالقول إن “أي قرار لم يتّخذ بعد”، وإن القضية ما زالت قيد النظر.

وتقول النيابة العامة إن شاكيرا تهرّبت من دفع الضرائب المستحقّة عليها في مدة إقامتها في إسبانيا بين العامين 2011 و2014.

لكن محاميها يقولون إنها كانت في تلك المدة تتنقل في جولات عالمية، وإنها لم تقم في إسبانيا أكثر من ستة أشهر، لذا لم تصرّح عن دخلها في إسبانيا.

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