إزالة الخدوش من الستانلس ستيل

تتعرّض الأواني والأسطح المصنوعة من الستانلس ستيل للخدش بسهولة، وبشكل مُتكرِّر. ولتنظيف هذه الأواني والأسطح، يُستحسن البعد عن استخدام المنظفات الكيميائيَّة، لأنَّها قد تتلف المادة، وتُشوِّهها، مع استبدال مواد طبيعيَّة بها.

• يُستخدم الخلّ الأبيض (أو خل التفاح) في تنظيف الأواني المصنوعة من الستانلس ستيل (أو الفولاذ المقاوم للصدأ)، فالخلّ ينزع الخدوش بفعل الحموضة العالية التي يحتوي عليها. وفي هذا الإطار، يُفرَّغ الخلّ في زجاجة ذات بخَّاخ، ويُطبَّق على الستانلس ستيل، بحيث يغطَّي الآنية. وثمَّة طريقة ثانية، تقضي بتبليل قطعة من القماش بالخلّ، وفرك الستانلس ستيل (أو الفولاذ) جيِّدًا. ويمكن تخفيف الخل بالماء، من خلال خلط نصف الكوب من الخل في كلِّ ليتر من الماء الدافئ، ثم تطبيقه على الستانلس ستيل. ثمَّ، يمسح الخل جيِّدًا عن الستانلس ستيل.

معجون صوا الخبز لغرض تنظيف الستانلس ستيل وتلميعه

• يُستخدم معجون صوا الخبز لغرض تنظيف الستانلس ستيل وتلميعه. وفي هذا الإطار، يُعمل معجون من صودا الخبز والماء. يُطبّق المعجون على الستانلس ستيل، ويُترك من خمس دقائق إلى عشر منها. يُفرك الستانلس ستيل بفرشاة أسنان، ثمّ يمسح بقطعة قماش رطبة.

• يُنظَّف الستانلس ستيل من الخدوش، باستخدام ملعقة من الزيت وملعقة من الخلّ الأبيض، وذلك من خلال وضع زيت الزيتون على قطعة قماش، ثمَّ فرك الستانلس ستيل به للتخلُّص من البقع. ثمَّ، يوضع الخل الأبيض على الجانب الآخر لقطعة القماش، ويمسح سطح الستانلس ستيل به، ويترك الأخير حتَّى يجفَّ.

• يُنظَّف الستانلس ستيل من الخدوش، باستخدام مزيل الخدوش الخاصّ بالستانلس ستيل، وذلك عبر رشِّ هذا المحلول على قطعة قماش صغيرة. تفرك الخدوش على الستانلس ستيل، مع الاستمرار بالفرك، حتَّى تنزع تمامًا. علمًا أنَّه يجب قراءة التوجيهات على العبوة.

الليمون، هو من المواد الحمضيَّة القادرة على إزالة الخدوش عن الستانلس ستيل

• تُستخدم شريحة من الليمون الحامض، في فرك سطح الستانلس ستيل. علمًا أنَّ الليمون، هو من المواد الحمضيَّة القادرة على إزالة الخدوش عن الستانلس ستيل، وتقليل الشحوم والأوساخ. يُمسح الستانلس ستيل بعد ذلك، بقطعة قماش مُبلَّلة بالماء.

• يُنصح بصبِّ الماء داخل أواني الستانلس ستيل المحروقة، مع وضعها على نار قويَّة، وإضافة معجون الطماطم (أو ملعقة من ملح الليمون) إلى الماء. ثمَّ، تُجلى الأواني.

معجون الطماطم والماء الساخن في إزالة الخدوش من الستانلس ستيل

• يُفضَّل تجفيف صواني الستانلس ستيل جيِّدًا بعد الاستخدام، ثمَّ طلائها بمعجون الأسنان، لغرض تغطية كلِّ الخدوش. ثمَّ، تُنقع الصواني بماءٍ ساخنٍ لنحو ساعة. إشارة إلى أنَّ معجون الأسنان يحتوي على الألومينيوم، ولذا فهو يلتصق بالصينيَّة، ويملأ الخدوش.