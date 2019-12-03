إذا كان شريكك من برج الحمل فأنت محظوظة…تعرّفي إلى مواصفاته!

متحمس، شغوف، معنوياته مرتفعة دائماً، يشعر أنه مضطر لأن يقدم ذاته بصورة الرجل القوي، الذي لا يهاب شيئاً.

يهب لحماية ونجدة المرأة الضعيفة، حتى ولو لم تكن بحاجة الى ذلك فعلاً. يغوص في علاقة جديدة وهو مغمض العينين من دون أن يفكر الى أين يمكن أن تأخذه. وقد تجرح كرامته إذا جرى صده، لكنه سرعان ما يتمالك نفسه، ويمتطي صهوة حصانه، بحثاً عن حبيبة جديدة. ما دام مؤمناً بأن هذه المرأة هي توأم روحه، فإنه يحملها الى عالم رائع، فيه الاهتمام والحب وتحقيق الرغبات.

اذا كان متزوجاً ورب أسرة، تولي المسؤولية والاخلاص ليسا من شيمه الاساسية، وكذلك النضج الفكري والعاطفي.

في الحب، يعتبر مولود الحمل صاحب طبيعة حامية جداً وشغوفاً، ولا يوازيه حماسة وإثارة أي برج آخر. يصعب عليه الانتظار، فهو يود الحصول على ما يرغب به فوراً.

شديد المفاخرة بمواهبه وقدراته، لكنه متسلط وأناني في هذا المجال بالرغم من إمكاناته التي تجعله ساحراً وملفتاً للنظر.

إذا نجحت المرأة في الحفاظ على اهتمامه بها، تعيش معه سنوات طويلة من المتعة.