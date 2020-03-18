إخفاء الشيب بعيداً عن صبغات الشعر… إليك الطريقة

ترغب نساء كثيرات في إخفاء الشيب من دون اللجوء الى صبغات الشعر التي لها أثار جانبية على الشعر، حيث تجعله جافاً وخالياً من الحيوية واللمعان. ولذلك، نقدم لك في هذا المقال، أقوى الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشعر الأبيض بشكل طبيعي.

وصفة الكاري وزيت الزيتون

ضعي كوباً من الماء في وعاء على النار، وعند الغليان أضيفي إليه قبضة من أوراق الكاري، واتركي المزيج يغلي الى أن يصبح لونه أسود. بعدها، أضيفي الى المزيج ثلاث ملاعق من الشاي الأسود واتركيه يغلي لمدة ثلاث دقائق أخرى. من ثم، ارفعي المزيج عن النار واتركيه جانباً. وعندما يبرد، أضيفي إليه ملعقة من زيت الزيتون وضعيه في زجاجة. قومي بتطبيق المزيج على شعرك وفروة رأسك مع تدليكهما بشكل جيد. من ثم لفي شعرك بغطاء مخصص للرأس واتركيه لمدة ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة المعتادة.

وصفة القهوة والشاي

في وعاء على النار، ضعي كوباً من الماء وأضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة ومغلّفي من الشاي الأسود، واتركي المزيج يغلي لمدة 20 دقيقة. بعدها، ارفعي المزيج عن النار واتركيه ليبرد قليلاً، ومن ثم طبّقيه على شعرك من جذوره حتى أطرافه، مع التشديد على الخصل البيضاء. بعدها، اتركي المزيج على شعرك لمدة ساعتين، وعند الانتهاء اغسلي شعرك وشطفيه بالماء الدافئ.

وصفة البصل

في الخلاط الكهربائي، اطحني حبة من البصل جيداً. من ثمّ، افركي شعرك وفروة رأسك جيداً بالبصل المطحون واتركيه حتى يجف. بعدها، شطفي شعرك بالمياه الباردة.

كرّري هذه الخلطة يومياً حتى اختفاء الشعر الأبيض كلياً.

وصفة السمسم وزيت اللوز

امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم المطحون مع ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز. بعدها، طبقي المزيج على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة نصف ساعة. من ثم اغسلي شعرك بالمياه الباردة.

كرري استخدام هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً.

خلطة الحناء والشاي الأسود

اخلطي ملعقة صغيرة من كل من الحناء الطبيعية والشاي الأسود. من ثم سخّني ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وأضيفيها الى الخليط وحركيه جيداً. بعدها، ادهني شعرك بالخليط مع التركيز على الجذور، ولفيه بمنشفة واتركيه لمدة ساعة. ثم اشطفي شعرك جيداً بالمياه الفاترة.

ـ سيدتي نت