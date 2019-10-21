أكتوبر 22, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

إحذري هذه الأعراض تكشف معاناتك من أكياس المبيض

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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إحذري هذه الأعراض تكشف معاناتك من أكياس المبيض

تعاني الكثير من النساء من أكياس المبيض وهي حالة تحتاج إلى العلاج السريع بسبب تأثيراتها السلبية. ولهذا يجب أولاً الانتباه إلى بعض الأعراض البسيطة والعادية التي تدل على حدوثها.
الألم: من الممكن أن يكون حاداً أو خفيفاً ويحدث عند أسفل البطن ومن جانب واحد.

الثقل: من الممكن أن ينتج عن نمو أكياس المبيض الشعور بثقل وعدم ارتياح في أسفل البطن.

اضطرابات البول: قد تشكل الأكياس كبيرة الحجم ضغطاً على المبولة وهو ما يسبب حدوث هذه الاضطرابات.

الإمساك: قد يؤدي ظهور أكياس المبيض إلى انقباض الشرج وبالتالي حدوث الإمساك. وفي كل هذه الحالات من الضروري استشارة الطبيبة منعاً لتفاقم المشكلة.

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