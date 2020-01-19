إثيوبية تطلق اسم ضابط كوردي على وليدها

تلقى الرائد سردار فاضل يحيى اتصالاً من خلال تطبيق واتساب، كان المتصل سيدة محبوسة في بيت مع قليل من الطعام وبدون ماء. لم تكن السيدة تعرف أين هي، لكن وبطلب من الرائد سردار وبعد استحصال قرار المحكمة تم تحديد موقعها، من خلال تطبيق المراسلة.

يشغل الرائد سردار فاضل يحيى منصب مدير مكتب أربيل لمكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الداخلية في إقليم كوردستان، وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أشار الرائد سردار إلى أن بإمكان المواطنين عن طريق شبكة فيسبوك أو رقم الهاتف (07509879911) الاتصال بهم، إلى جانب تلقي الاتصالات عن طريق واتساب وفايبر.

وصل الرائد سردار، حاملاً قرار المحكمة، إلى المنزل الذي كانوا يعتقدون أن السيدة محبوسة فيه. كانت أبواب وشبابيك البيت كلها مقفلة، لكن الرائد سردار تمكن من رؤية امرأة عبر أحد الشبابيك. امتنعت السيدة أول الأمر عن فتح الباب، وقالت إنه غير مسموح لها، لكن الرائد سردار أعلمها بأنهم من الشرطة ففتحت الباب. كان في البيت ثلاث سيدات من إثيوبيا وغانا. تحدثت واحدة منهن لشبكة رووداو الإعلامية باسم مستعار (إيلي).

قالت إيلي إنها عندما وصلت إلى إقليم كوردستان لم تكن تعرف أنها حامل، وعندما تبين أنها حامل قال لها رب العمل إنهم سيعيدونها إلى إثيوبيا، لكن وكما تقول إيلي: “لم يقم بإعادتي إلى بلدي”، فقد استمر في تشغيلها، ولم تلتق طبيباً إلا بعد أن أنقذها الرائد سردار وفريقه. كانت إيلي وزميلتاها محتجزات في ذلك البيت ومعهن كمية قليلة جداً من الطعام، ومصدر الماء الوحيد في البيت كان الحمام، وكان يتم إخراجهن من البيت للعمل فقط.

“سميته سردار”

عادت إيلي وهي تحمل طفلها الذي ولد قبل أسابيع قليلة لزيارة مكتب أربيل لمكافحة الاتجار بالبشر، فأمر الرائد سردار بالسماح لها بالدخول، كانت إيلي قد أطلقت اسم منقذها الرائد سردار على طفلها، وقالت: “سردار هو الذي أنقذ حياتي، إنه رجل صالح جداً”.

ظهرت علامات الخجل على وجه الرائد سردار عندما تحدثت إيلي عن سبب تسمية وليدها، وقال: “معروف عني أني رجل خشن، لكنني لست كذلك في الحقيقة”. يعمل مكتب أربيل لمكافحة الاتجار بالبشر على استصدار أوراق سفر لسردار الصغير حتى يعود إلى وطنه.

رغم أن لدى العراق مجموعة ستراتيجيات لمكافحة الاتجار بالبشر، فإن منظمة الهجرة الدولية حثت بغداد وأربيل، بعد انتهاء حرب داعش، على التركيز على القضاء على هذه الظاهرة، وتدعم المنظمة سياسة “المجتمع كرقيب” لتعزيز العلاقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية.

وقد نظمت منظمة الهجرة الدولية ومؤسسة سيد (SEED) للتنمية مجموعة دورات تدريبية لشرطة كوردستان، وتقول رئيسة منظمة سيد، شيري كراهام طالباني، إن لهم علاقات جيدة مع الشرطة وكانت نسبة 70% من مجموع 1500 شخص قامت المنظمة بتدريبهم على مكافحة الاتجار بالبشر، من عناصر الشرطة، والباقون هم مديرو الملفات والنفسانيون.

وبينما تريد حكومة إقليم كوردستان اتباع سياسة متعددة الجوانب لمواجهة الاتجار بالبشر، تقول طالباني لرووداو: “كانت الفكرة أولاً هي أن المشكلة هي مشكلة انتهاك لحقوق الإنسان وحق العمل، وليست اتجاراً بالبشر”.

في 2015، أدركت الحكومة حجم المشكلة وتعقيداتها، عندما باتت موجات اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين فريسة سهلة للمتاجرين بالبشر، وفي التقرير السنوي الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في 2015 وجهت انتقادات شديدة لحكومة إقليم كوردستان بسبب إهمال هذه المشكلة، وأشار التقرير إلى “تورط بعض المسؤولين الأمنيين في إقليم كوردستان والعراق ودورهم في رواج الاتجار بالرجال والنساء والأطفال”.

فانبرت حكومة إقليم كوردستان إلى تشكيل لجنة مشتركة بين دائرة العلاقات الخارجية ووزارتي العمل والداخلية لمتابعة هذه المشكلة. فكان أن صدر في تموز 2018 قانون يعد انتهاك الحقوق الأساس للعمال الأجانب جريمة. تقول شيري طالباني: “لم يعد بإمكان رب العمل الاستيلاء على وثائق العاملين ولا انتهاك حقوقهم أو تشغيلهم أكثر من الحد المسموح به”.

كما أوقفت حكومة إقليم كوردستان منح تأشيرات سياحية لرعايا الدول التي تعد مصدراً لهذه المشكلة، لتغلق بذلك أحد طرق الاتجار بالبشر التي كانت تستخدم في السابق. كما لا تقوم حكومة إقليم كوردستان بترحيل العمال الأجانب الذين جاءت بهم تلك التجارة لأن الترحيل يعد إدانة للضحية، بل تطلب حكومة الإقليم من بلد العامل استعادته.

يحقق مكتب مكافحة الاتجار بالبشر في كل قضايا الاتجار بالعمال الأجانب وبيع الأعضاء البشرية، كما يراقب الشركات التي تستقدم العمالة الأجنبية. كما يوجه المكتب خطابات رسمية إلى دائرة الهجرة والمطارات لتشديد الرقابة على القادمين إلى إقليم كوردستان والمغادرين، ويقول الرائد سردار فاضل يحيى، إنهم يفاتحون المحكمة في حال ملاحظة أي علامة تدل على انتهاك.

أصبحت حياة عائلته صعبة

الرائد سردار متزوج وله أولاد، والساعات الطويلة التي يقضيها في العمل تشكل ضغطاً كبيراً على أسرته، وتعاتبه زوجته على غيابه المستمر عن البيت.

أطلع الرائد سردار زوجته، وهو في البيت، على رسالة تلقاها عبر فايبر فيها صورة سيدة مكبلة اليدين وسألها: “ماذا قد أفعل؟”، فجاءته زوجته بمعطفه وقالت له: اذهب لنجدة هذه السيدة.

من بين أولويات مكتب مكافحة الاتجار بالبشر هو تعريف الكل برقم هاتفهم، ولهذا الغرض وجهت مديرية الإقامة بتزويد كل أجنبي جديد برقم المكتب: “أصبح الجميع، وخاصة العمال الأجانب، يعرف رقم هاتفنا الآن”.

لكن المكتب يعاني مشكلة أخرى، هي مشكلة اللغة، ويقول الرائد سردار: “مشكلتنا الكبرى هي الافتقار إلى مترجمين”، الأمر الذي أجبرنا في بعض الأحيان على إبقاء الضحية في مكتبنا لساعات حتى نعثر على من يستطيع التحدث معه. كما يأمل أن يتمكن مكتبه من تعيين متخصصين نفسيين وخبراء في تكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالبشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تلقى مكتب مكافحة الاتجار بالبشر، 166 حالة على مدى السنة السابقة، كانت عبارة عن حالات اتجار بالبشر تعرض لها العمال الأجانب. الرائد سردار خريج إحصاء، ولهذا أنشأ قاعدة بيانات لكل تلك الحالات التي تعامل معها مكتبهم. تم البت في 11 من تلك الحالات وأثبت أنها حالات اتجار بالبشر ترتبط باستقدام العمال الأجانب، ولثلاث حالات منها علاقة بالاتجار بالأعضاء البشرية، وتبين من خلال التحقيق أن القسم الأعظم من الحالات جنح وجنايات جانبية كالسرقة ودخول كوردستان والعراق بطرق غير شرعية. كما تمت إحالة 40 حالة إلى المحاكم.

مرتبة العراق مهددة

نقلت أمريكا في 2017 مرتبة العراق في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إلى قائمة المراقبة الثانية بعد أن عجزت بغداد عن منع الميليشيات من تجنيد الأطفال وتسليحهم. كما كان العراق قد عاقب ضحايا الاتجار بالبشر ورحل الكثير منهم ولم يعلن عن أسماء الضحايا.

بقي العراق في نفس المرتبة في 2019، وهدد بإنزال مرتبته، لذا أعلنت الحكومة أن لديها خطة “إن تم تنفيذها، ستكون جهداً مهماً للوصول إلى أدنى المعايير”.

وأشار تقرير الحكومة الأمريكية إلى أن العراق وإقليم كوردستان يجعلان الضحايا متهمين في كثير من الأحيان، فيتم إلقاء القبض عليهم وسجنهم وترحيلهم، وجاء في جانب من التقرير أن “مسؤولي العراق وإقليم كوردستان ليس لديهم حتى الآن فكرة عامة عن الاتجار بالبشر ولا يستطيعون التعرف على مؤشرات الاتجار بالبشر”.

صدر ذلك التقرير قبل فتح مكتب مكافحة الاتجار بالبشر في أربيل، وامتنعت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل عن التعليق على التقرير.

تصب جهود حكومة إقليم كوردستان حتى الآن على توفير حماية للعمال الأجانب الذين يذهبون ضحية للاتجار بالبشر، وقد أقامت مؤسسة سيد مؤخراً، وبالتعاون مع الحكومة، مأوى لضحايا الاتجار بالبشر، وهي خطوة جيدة باتجاه حماية الرجال والنساء الذين ينتظرون الإجراءات القانونية لملفاتهم أو يريدون مغادرة العراق، وفي الحالات الموقتة أو العابرة، يتم إسكان العامل، على حسابه أو حساب مستقدمه، في فندق أو يعاد إلى رب عمله المتهم بانتهاك حقوقه. بعد افتتاح المأوى بأسبوعين، لجأ ثمانية أشخاص إليه.

أشاد السفير الفلبيني وكالة، جوما تي سادي، بهذه الجهود وحذر من أن الضحايا لن ينعموا بالأمان ما لم يعاقب المتاجرون بالبشر بقانون. بينما يقول خبراء قانونيون إنه لا توجد حتى الآن عقوبة للمتورطين في هذا النوع من الانتهاكات.

تعمل سفارة الفلبين ببغداد بجد على حماية مواطنيها من الوقوع ضحايا لهذه التجارة من خلال التنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، كما ينسق الكادر الدبلوماسي في السفارة مع مديرية مكافحة الاتجار بالبشر.

وأعلن السفير الفلبيني وكالة لشبكة رووداو الإعلامية: “تحسن تعاوننا الخاص والعام”، ونسق مكتب السفير مع مؤسسة سيد بخصوص المأوى المذكور، لكنه يؤكد على ضرورة تطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر “بصورة أشد وأكثر صرامة”، بحيث تفرض عقوبات مالية وأخرى بالسجن على المذنبين وترحيل غير العراقيين من المتورطين في هذه التجارة إلى بلادهم.