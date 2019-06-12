إبنة هيفا وهبي تشكو منعها من رؤية أمها وتهدد بنشر وثائق!

بعد تعرّض الفنانة هيفا وهبي لوعكة صحية منذ شهر دخلت على اثرها إلى المستشفى نشرت ابنتها الوحيدة زينب دعاءً وصلّت لوالدتها لكي تستعيد صحتها.

وأشار موقع “الجرس” إلى ان زينب حاولت التواصل شخصيًا مع هيفا والاطمئنان عليها، لكن مدير أعمالها محمد وزيري منعها من رؤية أمّها أو حتى التواصل معها، وحتى أقارب هيفا رفضوا ابنتها لأسباب غير معروفة، بحسب “الجرس”.

وبعد منعها من رؤية والدتها، ما كان على زينب إلا اللجوء إلى السوشيال ميديا وتهديد الجميع وتوعدت بنشر الوثائق والأدلة وقالت: “كل شي بوقتو حلو بالوثائق والدلائل أنا لهلأ ساكتة أتكلم عن الهدوء ما قبل العاصفة يا أحبتي”.