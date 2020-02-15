إبنة هيفاء وهبي: لا تقيموا يوماً للحب وهذا ما طلبه زوجي مني

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي: لا تقيموا يوماً للحب وهذا ما طلبه زوجي مني

نشرت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي صورة لها تمسك فيها بيد زوجها دون الكشف عن تفاصيل وجهه علقت عليها “لا تقيموا عيداً للحب فالعشاق كثيرون .. بل اقيموا عيداً للاوفياء فهم نادرون”.

وقالت زينب في صورة ثانية لها ” زوجي هوي وعم يصورني: ابتسمي شوي.. ابتسامة زغيرة.. ابتسمي يا زازااااا،

انا : هيك منيح او بعد “، لتختتمها بالقول “المهم هيدي الصورة وانا عم حاول ابتسم ورافعة حاجبي هيك لو معصبة كيف”.

وكانت زينب قد قامت منذ فترة قامت بنشر بوست في خاصية “الستوري الخاص بها” على “انستقرام” كان على الأرجح رداً على خبر طلاقها الذي تمّ تداوله عبر عدد من المواقع الالكترونية وعلى صفحة زينب اذ لم تنف أم تؤكد هي هذا الأمر، مما جعل متابعيها يشكك بهذا الموضوع، خصوصا بعد ظهورها من دون خاتم الزفاف في آخر جلسة تصوير قامت بالتقاطها مع بناتها.

وقالت زينب في منشورها “بما ان كل شيء كان اشاعات والحمدالله ومن دون اي نفي من قبلي ظهرت الحقيقة وليس هناك من داع أن أظهر وأبرر لأنني واثقة من نفسي”.