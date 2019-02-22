أي من ألوان أحمر الشفاه الرائجة تزيدك جاذبية؟

هناك بعض ألوان أحمر الشفاه تجذب الرجل نحوكِ وتلفت انتباهه لروعة ملامحكِ وشفاهكِ بشكل كبير سنتعرّف إليها:

1- أحمر الشفاه بلون البني الشوكولا:

من المميّز بهذا اللون أنّه يناسب كل بشرة، ويُعتبر البنيّ الشوكولا للشفاه من الألوان التي تجذب الرجل، ويلفت انتباهه. استخدميه مع المكياج الترابي والمكياج الناعم، في اطلالاتكِ اليومية أو الرسمية.

2- أحمر الشفاه بلون زهري بنفسجي:

من بين صيحات المكياج التي راجت كثيراً في الفترات الحالية، أحمر الشفاه بلون الزهري الذي يميل إلى البنفسجي، وذلك لأنه يمنحكِ لمسة أنيقة في مكياجِك. وأحمر الشفاه بلون الزهري بنفسجي يجذب الرجل، فملامحكِ ستتناغم معه.

3- أحمر الشفاه زهري فاتح:

جميعنا نميل إلى اللون الزهري، لأنه يطبع اللمسة الأنثوية على ملامحنا عند تطبيق المكياج، وقد تتفاجئين أنه مع اختيار هذا اللون للشفايف، ستجذبين الرجل إليكِ. اختاري مختلف درجات أحمر الشفاه الوردي، إلّا أنّ الدرجة الفاتحة من أجملها.

4- أحمر الشفاه بنيّ محمّر:

هذا اللون من درجات البنيّ الفخم، وهو أيضًا من الألوان التي تجذب الرجل إليكِ، وذلك لأنه يمنحكِ شفايف جذابة بأسلوبٍ ناعم وأنيق.