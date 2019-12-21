أول عشيقة “للعميل السري” تفارق الحياة

توفيت في باريس الممثلة وعارضة الأزياء الفرنسية، كلودن أوجيه، عن عمر يناهز 78 عاما.

وكانت، كلودن أوجيه، قد أدت عام 1965 دور فتاة جيمس بوند في فيلم “فايربول” (الصاعقة النارية).

ولدت، أوجيه، عام 1941 في باريس، وبدأت عام 1957 مسيرتها في عرض الأزياء. وشاركت في الوقت نفسه بتصوير الأفلام السينمائية.

وذاع صيتها بعد عرض فيلم “القناع الحديدي” بمشاركة نجم السينما الفرنسية، جان ماريه.

أما الشهرة العالمية فنالتها بعد العرض الأول لفيلم “الصاعقة النارية” حيث لعب، شون كونري، دور العميل البريطاني الخارق جيمس بوند.

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إن، كلودن أوجيه، كانت أول فتاة للعميل جيمس بوند.

المصدر: نوفوستي