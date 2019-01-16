أوبرا وينفري تدعم كفرناحوم بتغريدة مؤثّرة ونادين لبكي تردّ

غردت الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري ببعض كلمات أشبه بجائزة عالمية عبرت خلالها عن إعجابها بفيلم “كفرناحوم” للبنانية نادين لبكي.

وقد أرفقت وينفري التغريدة بصورة للشاشة التي تشاهد عبرها الفيلم، وتظهر البطل زين (زين الرافعي) وهو يُطعم الطفل يوناس، ابن العاملة الأثيوبية تيغيس في الفيلم.

وجاء في التغريدة :هذان الشخصان مقنعان جداً على الشاشة ويستحقان وقتكم. قصة صبي صغير يقاضي والديه لأنّهما أنجباه ولا يستطيعان الاعتناء به، تجعلنا نفكّر في كلّ الأطفال الذي تشكلّ هذه الحكاية واقعهم اليومي. أحسنتم يا فريق كفرناحوم”.

وفي المقابل، أقدمت مخرجة الفيلم نادين لبكي على إعادة نشر تغريدة أوبرا مع إضافة تعليق كتبت فيه ” شكراً أوبرا على كل ما تقومين به! هذا يعني لي الكثير.

يشار إلى أن فيلم كفرناحوم حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان “كان” السينمائي الدولي، كما رُشّح لجائزة “أفضل فيلم أجنبي” في حفل الـ”غولدن غلوب” الذي أقيم منذ أيام.

وفي سياق متصل، رشح فيلم كفرناحوم في الوقت الاخير لجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل الـ«بافتا» الذي سيقام في 10 شباط 2019، إضافة إلى ترشيحه عن الفئة نفسها في أهم حفل جوائز عالمي وهو الأوسكار.