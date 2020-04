أوبرا وينفري تتبرع بـ 10 ملايين دولار لمحاربة فيروس كورونا

أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري أمس الخميس إنها ستتبرع بعشرة ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا.

وقالت وينفري عبر تويتر: “اتبرع بما إجماله عشرة ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد وفي المناطق التي نشأت بها”.

I was struck by the work these organizations are doing and while everyone’s priority right now is to stay safer at home, I know there are many of us looking for ways to help.

— Oprah Winfrey (@Oprah) April 2, 2020