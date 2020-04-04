أبريل 04, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

أوبرا وينفري تتبرع بـ 10 ملايين دولار لمحاربة فيروس كورونا

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فى :شؤون المرأة
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أوبرا وينفري تتبرع بـ 10 ملايين دولار لمحاربة فيروس كورونا

أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري أمس الخميس إنها ستتبرع بعشرة ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا.
وقالت وينفري عبر تويتر: “اتبرع بما إجماله عشرة ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد وفي المناطق التي نشأت بها”.

ويشمل تبرع وينفري، وهي إحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا، مشروعا جديدا يساعد في تقديم الطعام للأمريكيين المعرضين للخطر أثناء تفشي الفيروس.

ولدت وينفري (66 عاما) فقيرة في ولاية مسيسبي ونشأت في ميلووكي وتنيسي.

يأتي إعلان وينفري في اليوم ذاته الذي أظهرت فيه الإحصاءات الأمريكية ارتفاعا قياسيا في عدد طلبات إعانة البطالة بالأسبوع الماضي والتي بلغت 6.6 مليون طلب.

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