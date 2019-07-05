أم متوحشة تنهي حياة طفلتيها خنقا لتستمتع بحياتها!

في حادثة مروعة ،تقشعر لها الأبدان.. اقدمت أم شهيرة تجردت من امومتها، على قتل طفلتيها الصغيرتين، لتتخلص من عبء رعايتها لهما وتعود للاستمتاع بحياتها.



وحسب تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، فأن عارضة الأزياء البريطانية لويز بورتون (23 عاما)، انهت حياة ابنتيها ليكسي (3 أعوام) وسكارليت (16 شهرا) بحجة أنهما تعيقان حياتها الخاصة، وطبقًا للتحقيقات فإن الأم بلغت بها القسوة لخنق طفلتها الأولى ، وبعد 18 يوما خنقت ابنتها الثانية.

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وقالت الشرطة إنه تم العثور على ليكسي ميتة بالمنزل نتيجة قلة الأكسجين، وبعد 18 يوماً توفيت سكارليت في المستشفى بعد معاناتها من الأمر نفسه، و تواجه الأم المتوحشة تهمة قتل طفلتيها بهذه الطريقة المروعة .

وعند فحص هاتف الأم وجدت عمليات بحث عن كيفية قتل شخص ما عن طريق التسبب له في الاختناق، كما أن سجلات المستشفى سجلت أكثر من أربع محاولات لقتل الطفلة الكبرى ولكنها لم تستطع النجاة في المرة الخامسة.

واكتشفت الشرطة أن كل حالة وفاة تتوافق مع أعراض انسداد مجرى الهواء ، حيث وجد المحققون بعد وفاة الطفلة الثانية آثار ضغط على عنقها ونزيف من أنفها.