أم كلثوم “تحيي” حفلا في السعودية!

سيتمكن الجمهور السعودي من حضور حفل لسيدة الغناء العربي أم كلثوم في مهرجان “شتاء طنطورة” الفني، بعد 44 عاما على رحيلها، عبر تقنية “الهولوغرام”.

وسيكون حفل كوكب الشرق من أكبر العروض التي تستخدم إمكانيات تقنية “الهولوغرام”، التي تعتمد على المؤثرات الصوتية والبصرية، وتعتمد “استحضار” الشخص المطلوب بتمثيل يؤديه شخص آخر معد لذلك.

وأكد عمر الراضي مدير البرامج في مجموعة “إم بي سي” أن الحفل، الذي بدأت التحضيرات له قبل 4 أشهر، سيكون الأضخم من نوعه باستخدامه هذه التقنية.

وسيصاحب صوت أم كلثوم عزف حي لفرقة موسيقية يشارك فيها آخر أعضاء الفرقة الموسيقية الشهيرة لأم كلثوم.

كما ستحيي بعض الفنانات المصريات الموهوبات بعض أغاني أم كلثوم في “الليلة الخاصة والاستثنائية” ضمن مهرجان “شتاء طنطورة”.

وسيشهد الجمهور أيضا متحفا لمقتنيات وصور الفنانة الراحلة وأدوات فرقتها.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط