أم تنسى طفلها في مطار جدة السعودية وتتسبب بتعطل رحلة جوية

في واقعة قل ما تحدث في العالم، نسيت امرأة طفلها في مطار مدينة جدة السعودية، وأستقلت طائرة متجهةً إلى العاصمة الماليزية كولالمبور.

وعقب إقلاع الطائرة، تذكرت المرأة أنها نسيت طفلها في صالة الانتظار، وأبلغت طاقم قيادة الطائرة بذلك، بحسب وسائل إعلام ماليزية.

وعلى الفور اتصل قائد الطائرة بالمطار وطلب إذنا بالعودة.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يوثّق الحديث الذي دار بين قائد الطائرة وبرج المطار، على نطاق واسع في موقع “يوتيوب”.

ويقول قائد الطائرة في الفيديو: “سيدة على متن طائرتنا نسيت طفلها في صالة الانتظار، فهل يمكنني العودة إلى المطار”.

فأجابه موظف برج المطار مستغربا: “عُلم، هذه حادثة لم نسمع بمثلها من قبل”.

وعقب هذا الحوار عادت الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز مجدداً.

ومنذ نشر الحوار الذي دار بين قائد الطائرة وبرج المطار على اليوتيوب، تجاوز عدد مشاهدات المقطع، 50 ألف مشاهدة.