أم تكتشف اغتصاب طفلتها بعد اختفائها دقائق داخل مرحاض مطعم

تتبع رجل، طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، حينما كانت برفقة والدتها بمطعم في بريتوريا، بجنوب إفريقيا، وقام بمطاردتها حينما ذهبت للمرحاض، وفقاً لما ذكرته صحيفة ‘ميرور’ البريطانية.

وعندما وصلت الطفلة للمرحاض قام بإحتجازها داخل مرحاض الرجال ليقوم باغتصابها، ووصف شاهد عيان الرجل بأنه كان يتتبع الطفلة، كأنه يطارد فريستة، وأضاف أن الرجل انتزع الفتاة من مراحيض النساء وحبسها في مرحاض الرجال.

وحينما أثارت والدة الطفلة ضجة كبيرة فور إختفاء طفلتها الملحوظ، وجدت الطفلة غارقة في نزيف حاد، ومجردة من ملابسها.

وفور اكتشاف العاملين بالمطعم هذه الواقعة، قاموا بضربة، وهو الأمر الذي استدعي مدير المطعم لاحتجاز الرجل داخل المرحاض، وإبلاغ الشرطة عن الواقعة.