أم تقتل طفلها لبكائه أثناء علاقتها الحميمية

شهدت منطقة الوراق بالقاهرة، جريمة بشعة بعد أن قامت أم بقتل طفلها بمساعدة عشيقها التي قالت أنه تزوجها عرفيًا، وذلك بعد بكاء الطفل أثناء علاقتهما الحميمية.

وتمكن الأمن من كشف اللغز بعد أن وردت معلومات لرجال الأمن والبحث الجنائي، تفيد بتغيب طفل لم يتجاوز عمره عامين عن والدته منذ أيام، دون أن تحرك الأم ساكنًا، مستغلة عدم معرفة الجيران، بأي شيء عنها، كونها تسكن في المنطقة منذ فترة قصيرة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن والدة الطفل، متزوجة عرفيًا من شاب منذ أشهر، وكان يقيم معها ومع طفلها من زوجها الأول، إلا أنه اختفى فجأة، ليتم تشكيل فريق من البحث الجنائي للوقوف على حقيقة الأمر.

وباستدعاء والدة الطفل، وباستجوابها، اعترفت بقتل طفلها، وإلقاء جثته في مياه النيل داخل وعاء بلاستيكي، بعد أن قام زوجها بضربه حتى الموت، بسبب بكائه المستمر، خاصة أثناء ممارستهما الجنس، ليتخلص الزوج من الطفل، أمام الأم.

واعترف الزوج عقب القبض عليه بارتكابه الجريمة، مبينًا بأنه قام بضرب الطفل حتى الموت، ثم التخلص من الجثة بوضعها في وعاء، وإلقائها في مياه النيل، حيث تم العثور على جثة الطفل وانتشالها. وأحالت النيابة العامة الجثة للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن الحالة، فيما تقرر حبس المتهمين على ذمة القضية.