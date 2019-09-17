أمٌّ تحتضن أطفالها الثلاثة لحمايتهم من طعنات زوجها

لم تبخل سيدة ثلاثينية بنفسها لحماية أطفالها الثلاثة من الموت، احتضت الأم أطفالها في محاولة منها لإبعادهم عن الطعنات القاتلة التي سددها زوجها لهم وتمكن من قتلهم جميعاً، وقتل حماته أيضاً قبل أن يشعل النيران في أجسادهم لطمس معالم جريمته التي نفذها داخل منزل الأسرة في محافظة الأقصر جنوب صعيد مصر.

المذبحة المرعبة نفذها الزوج بسبب وجود خلافات أسرية بين زوجته وحماته، فقرر التخلص منهما فقتلهما وقتل طفلته من زوجته وطفلي زوجته من رجل آخر، وعثر أهالي مركز أرمنت بالأقصر على جثث الضحايا فأبلغوا الشرطة وانتقلت قوة أمنية من ضباط مفتشي قطاع الأمن العام، ووحدة مباحث المركز، وإدارة البحث الجنائي بالأقصر، برفقة فريق من النيابة والمعمل الجنائي، إلى مكان الواقعة، وعاينت القوات محيط الحادث، الذي وقع في قرية الرياينة.

وأثبتت المعاينة الميدانية: «حريق في منزل ريفي مكون من طابقين، وعثر على جثة (نجاح. م)، 65 عاماً جثة هامدة مقتولة بـ4 طعنات في مختلف أنحاء جسدها المحترق من آثار اشتعال النيران فيه، وعثر على ابنتها (زينب ع. ) 28 عاماً ربة منزل، وأبناء الثانية (آية)، 12 شهراً و(أحمد)، 8 أشهر، و(رضوي»).

وقررت النيابة عرض الجثث على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين من التحقيقات أن هناك خلافات زوجية بين المجني عليها الثانية وزوجها، وقضت المحكمة ضده بأحكام نفقة لصالحها، وأنها تركت له المنزل، وأقامت مع والدتها منذ عدة أشهر

وألقت المباحث القبض على المتهم (أحمد. ك 32 عاماً) سبق اتهامه في قضية جنح مركز أرمنت «ضرب»، محكوم عليه غيابياً بالحبس، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر وجود خلافات بينه وزوجته، وحصولها على أحكام نفقة ضده، فضلاً عن سابقة تحريره إيصالات أمانة على بياض لصالحها، نظراً لعدم التزامه بتحرير قائمة منقولات زوجية، ولتصاعد حدة الخلافات بينهما، فعقد العزم على التخلص منها وسرقة مشغولاتها الذهبية والإيصالات، وفي سبيل تنفيذ خطته أعد أداة لارتكاب الجريمة «قطعة حديدية».

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم تسلل ليلاً إلى منزل المجني عليهم ودخل من شباك المطبخ، ونفذ جريمته ونزع القرط الذهبي من أذن زوجته وغويشتين من يدها، فأضرم النيران بالمسكن لإخفاء معالم جريمته وهرب، وأرشد عن المسروقات بمسكنه، وأكد تخلصه من الأداة المستخدمة في الجريمة، بإلقائها بإحدى الترع بالطريق، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق، ونسبت له تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة.