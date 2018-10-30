أميرة يابانية تتخلى عن لقبها وتتزوج رجلاً من العامة

شهد #ضريح_ميجي في #طوكيو، الاثنين، مراسم زواج الأميرة اليابانية #أياكو من رجل من العامة في احتفال غص بالطقوس الدينية.

وعرضت نشرات الأخبار اليابانية صورة العروسين أياكو وكي موريا يخطوان بتؤدة أمام الضيوف في الضريح. وأقيم حفل الزفاف في أحد المباني التي تشبه الباغودا (المعبد) في مجمع الضريح، وشمل تبادل خاتمي الزفاف، وفقا لوسائل الإعلام اليابانية.

هذه الطقوس تبدو روتينية نسبيا لحفلات الزفاف على غرار عقيدة الشنتو، بما في ذلك حفلات الزفاف اليابانية العادية.

واياكو (28 عاما)، هي ابنة ابن عم الإمبراطور، وموريا (32 عاما)، يعمل في شركة الشحن الكبرى نيبون يوسن.

وظهرت العروس بتسريحة شعر تعود إلى حقبة هايان، وارتدت زيا تقليديا يحمل نقوشا حمراء وخضراء، في حين ارتدى موريا معطفا رجاليا طويلا.

وظهرت العروس لاحقا برداء ياباني أحمر. وقالت للصحافيين بعد الاحتفال: “أشعر بسعادة غامرة”.

والنساء اللواتي يتزوجن أحد أفراد العائلة الإمبراطورية يصبحن أعضاء في العائلة، لكن أمثال أياكو اللاتي يتزوجن من العامة، يتوجب عليهن التخلي عن لقبهن.

وقال موريا إنه يأمل في مساعدة أياكو على التكيف مع حياة العامة.