أمريكية وابنتها.. ملكتا جمال في آن واحد!

ذكر موقع “فوكس نيوز” اليوم الجمعة، أن لجنة التحكيم في مسابقة دولية بولاية ساوث داكوتا الأمريكية اعترفت بتقاسم أم وابنتها جائزة ملكة جمال.

وأشار الموقع الإخباري الأمريكي إلى أن ملكة الجمال الأم تينا ويلسون أم لأربعة أطفال كانت تأتي مع ابنتها الصغرى مورجان للمشاركة في المسابقة على مدار 4 سنوات، وأخيرا قررت السيدة ذات الـ 54 عاما الصعود إلى المنصة وفازت بلقب “سيدة ساوث داكوتا”.

وفي نفس المسابقة حصدت ابنتها مورجان البالغة من العمر 19 عاما لقب “ملكة جمال ساوث داكوتا”،

وأعربت مورجان عن سعادتها الغامرة لفوز والدتها وقالت للصحفيين: ” أكثر ما يستهويني في هذا اليوم هو النظر إلى والدتي، إنها تبدو جميلة اليوم وسعيدة وواثقة من نفسها كثيرا”.. “والدي (49 عاما وهو مقعد ومتقاعد من الجيش) كان أكثر من قدم لي ولأمي الدعم المعنوي خلال وقبل المسابقة”.

ولم تتمكن تينا خلال تسلم الجائزة من السيطرة على عواطفها واعترفت بأنها لم تتوقع أن تصبح ملكة الجمال لأنها كانت تزن 136 كيلوغراما بعد إنهائها المدرسة وأنها كانت قلقة للغاية بشأن ذلك، وقالت: الطعام كان شيطانا بالنسبة لي. أنا لا أشرب الكحول ولا أدخن، لكن الطعام كان يستهويني وبالأخص الوجبات السريعة الأمريكية مثل البيتزا، والكعك، ومأكولات ماكدونالدز.

وتسمح مسابقة “ملكة جمال جنوب داكوتا” للفتيات والنساء المشاركة من عمر 4 إلى 56 سنة، بعدما تجتاز المشاركات مقابلة خاصة مع لجنة من 5 حكام.

المصدر: لينتا.رو