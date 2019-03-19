أمريكية تلد 6 أطفال في دقائق معدودة! (صورة)

نشرت صفحة مستشفى توليد “The Woman’s Hospital of Texas‎” نبأ إنجاب إحدى ساكنات ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية ستة أطفال في تسع دقائق فقط.

وأنجبت تيلما تشاياكا، في 15 مارس الجاري، في الساعة 04:59 بالتوقيت المحلي، فتاتين وأربعة أولاد. ويتراوح وزن المواليد الجدد بين 800 و1300 غرام.

وأكد أطباء مستشفى التوليد أن حالة الوالدة جيدة جدا رغم حملها وولادتها لـ 6 أطفال دفعة واحدة. وبالفعل، قامت تشاياكا بتسمية طفلتيها بـ زينة وزوريل حسب ما خططت له من قبل، ولم تطلق على أطفالها الأولاد أسماء بعد.

وذكر موظفو مستشفى توليد تكساس أن احتمال ولادة 6 أطفال توائم بحسب الإحصائيات يمثل واحدا من بين 4.7 مليار ولادة.

المصدر: لينتا. رو