أمريكية تفوز باليانصيب 30 مرة في يوم واحد

صُدِمت امرأة أمريكية تدعى، ديبورا براون، عندما اكتشفت أن 30 بطاقة يانصيب كانت قد اشترتها في يوم واحد، فازت جميعها بجوائز مادية.

ووفقًا لـ”روسيا اليوم”، فان “براون” قالت: “في ذلك اليوم السعيد، كنت أرى تسلسل الأرقام (1-0-3-1) في كل مكان، وأحسست برغبة في شراء بطاقات اليانصيب، وبالفعل اشتريت 20 بطاقة (Pick 4)، وصادف أن رأيت فيها تلك الرموز، فقررت شراء 10 بطاقات أخرى”.

وأضافت: “لقد أصبت بالصدمة عندما ذهبت لاستلام الجوائز وأخبروني أن فرصة الفوز بها واختيار التسلسل الصحيح للأرقام تبلغ 1/ 10000 فقط، لم يخذلني الحدس هذه المرة. لا أدري بعد كيف سأنفق هذه الأموال لكن قسما منها سيذهب لترميم منزلي”.

وأنفقت المرأة 30 دولارا فقط لشراء البطاقات الـ 30، ووصل مجموع ما ربحته إلى نحو 150 ألف دولار.