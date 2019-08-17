ألمانيا: استجابة لإعلان “العمدة العزباء”.. طلبات عمل من أطباء عرب

ألمانياـ طلبات عمل من أطباء عرب استجابة لإعلان “العمدة العزباء”

“بلدة كولنبورغ تبحث عن طبيبة/طبيب، يمكنك العيش والعمل في مكان يحبذ الناس قضاء عطلتهم فيه، سنقوم بدعمك. ملحوظة: عمدة البلدة عزباء”. هذا الإعلان الذي كانت وراءه يوزيفا شميد، عمدة البلدة الصغيرة الواقعة في ولاية بافاريا، حقق المبتغى من ورائه وهو لفت الانتباه إلى مشكلة بلدة كولنبورغ بعدم وجود طبيب أسرة، ما يضطر السكان لقطع مسافة طويلة للوصول لأقرب طبيب في البلدات المجاورة.



ولعل أكثر ما لفت الانتباه إلى الإعلان هي العبارة التي تشير إلى أن عمدة البلدة “عزباء”. وتقول يوزيفا شميد، عمدة كولنبورغ، حسبما نقل موقع فوكوس الألماني: “إنه لأمر مدهش حقًا أن يكون لتلك الملحوظة الصغيرة كل هذا التأثير”، الذي وصل صداه إلى خارج ألمانيا، حيث تلقت العمدة طلبات عمل من أطباء في العالم العربي، كما تؤكد شميد ذلك للموقع الألماني.

وتقول العمدة، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، إنها “لم تكن تسعى إلى ذلك على الإطلاق”. فهي لم تستطع حتى قراءة طلبات التقدم إلى الوظيفة التي وصلتها، لكنها عرفت من خلال الشواهد المرفقة أن الأمر يتعلق بالتجاوب مع الإعلان الذي أطلقته للبحث عن أطباء لبلدتها، مؤكدة أنها ستكون ملزمة للرد باللغة الإنجليزية على هذه الترشيحات، حسبما أورد موقع فوكوس.

وأكدت شميد، التي تبلغ من العمر 45 عاما، أن “طبيبات وأطباء أكفاء قدموا ترشيحاتهم للعمل في بلدتها، من بينهم طبيبة تريد الاستقرار مع أسرتها في ولاية بافاريا”، مشددة على أنها منفتحة سعيدة بتلقي طلبات العمل من طبيبات أو أطباء متزوجين كانوا أو عزاب، حسبما أورد موقع أو بي الألماني.