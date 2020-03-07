أقوى خلطة للكلف المستعصي

تعاني النساء من كلف الجلد والذي مهما كثُرت أسبابُه إلّا أنّ النتيجة واحدة، مشكلة جمالية تضرب البشرة وتحتاج بشكل فوري لعلاج فعّال يدخل في برنامج العناية بالبشرة ليزيل هذه البقع المزعجة والمستعصية.

إليكِ في ما يلي أبرز العوامل المسبّبة للكلف بالإضافة إلى نصائح للوقاية، كما ونقدّم لكِ خلطات طبيعية تُعتبر مصدرًا غنيًّا بالفيتامينات والأحماض اللّازمة والمفيدة لتجديد خلايا البشرة والتي تحتوي أيضًا على خصائص تبييض للبشرة.

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أسباب الكلف

التعرض لأشعّة الشّمس الضارة لساعات طويلة ؛ إذ إنّ الأشعّة فوق البنفسجيّة تؤثّر على الخلايا المسؤولة عن الصّبغة.

حبوب منع الحمل؛ لاحتوائها على هرمون الأستروجين أو البروجسترون .

الشعور بالتّوتر والقلق، بشكلٍ دائم يؤدي أيضاً إلى زيادة إفراز الهرمونات وظهور الكلف، فمن المعروف أنّ البشرة تتأثر بالحالة النفسية بشكل كبير.

فترة الحمل، تعاني الكثير مِنَ النّساء مِن مشكلة الكلف؛ وذلك بسبب زيادة إفراز الهرمونات في فترة الحمل.

بعض العلاجات الهرمونيّة، مثل علاجات الغدة الدرقية، ما قد يسبب الكلف كعارض جانبي.

استخدام مستحضرات التجميل ليست ذات جودة عالية.

نصائح لتجنّب الكلف

لأنّ التعرض لأشعّة الشمس هو أحد أبرز العوامل المسبّبة للكلف، فإنّ تجنّب التعرّض لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة هو واجب علينا الالتزام به.

تجنّب تناول العقاقير الدوائيّة التي يعد الكلف واحداً من آثارها الجانبية.

الحفاظ على صحّة البشرة خلال الحمل.

تناول الأطعمة الطبيعيّة المفيدة الغنيّة بالفيتامينات والمعادن والألياف، والتي بدورها تخفف من حدة المشكلة وتقي منها.

خلطات طبيعية للكلف المستعصي

خلطة البصل

المكونات:

حبتان من البصل.

نصف كوب من خل التفاح.

الطريقة:

اخلطي المكوّنات.

ضعي المزيج فوق المناطق المراد علاجها، لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

اغسلي بالماء الفاتر، حيث يساعد البصل بتركيبته الكبريتية على التخلص من البقع الداكنة.

خلطة الأفوكادو والعسل

المكونات:

حبة أفوكادو.

ملعقتان من العسل.

الطريقة:

اهرسي حبة أفوكادو وأضيفي عليها العسل.

ضعي الخليط ووضعه البشرة لعشرين دقيقة.

اشطفيه بالماء الدافئ.

خلطة الليمون والفجل

المكونات:

حبتان من الفجل.

ثلاث ملاعق من عصير اللّيمون.

الطريقة:

امزجي عصير الليمون مع الفجل بالخلاط، حتى يصبح المزيج متماسكاً.

ضعيه على البشرة واتركيه لمدة كافية حتى يجف تماماً.

ـ سيدتي نت