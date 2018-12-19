أفضل لاعبة بالعالم تتحدث عن الطلب “الوقح”

في مقال مطول كتبته شخصيا، ردت أفضل لاعبة كرة قدم في العالم، للمرة الأولى، على واقعة “الطلب الوقح” من مقدم جوائز أفضل لاعب ولاعبة في العالم مطلع الشهر.

وبعد الإعلان عن فوز النرويجية أيدا هاغيربورغ بالجائزة، وصعودها على المسرح، طلب مقدم جائزة الكرة الذهبية، المغني الفرنسي مارتن سولفيغ، منها أن تؤدي رقصة “التويرك” المثيرة على المسرح.

ووسط دهشة الجميع من “وقاحة” المغني والمنتج الموسيقي الفرنسي، ومن ضمنهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، أجابت هاغيربورغ “كلا” وبدا عليها الاستياء، قبل مغادرتها المسرح.

وتطرقت هاغيربورغ للواقعة للمرة الأولى الاثنين، خلال مقال كتبته في موقع “بلايرز تريبيون”، وقالت إن الواقعة لن تفسد ما اعتبرته “أمسية مثالية”.

وكتبت نجمة نادي ليون الفرنسي: “يا لها من أمسية رائعة ولحظة جميلة، لن أدعها تفسد بنكتة غبية من المقدم. لم تفسد النكتة ليلتي أو ذاكرتي حول الأمسية”.

وتحدثت المهاجمة النرويجية عن حقوق المرأة: “أستطيع التحدث لساعات عن المساواة، وما يجب تغييره في كرة القدم أو في المجتمع بشكل عام، ولكن كل شيء يعود للاحترام. الاحترام هو الأساس”.

وفي ختام المقال، كتبت هاغيربورغ: “عفوا أنا لن أرقص التويرك، ولكن إذا حظيت بلقائي في الليلة المناسبة، ووضعت لي أغنية بوب إيرانية مناسبة، قد أغني من كل قلبي، كما أستطيع لعب كرة القدم بعض الشيء”.

ولاقى طلب سولفيغ هجوما كبيرا على الإنترنت، واعتبر كثيرون تعليقاته مهينة للمرأة، وبها نوع من التقليل للنجمة النرويجية.