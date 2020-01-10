أغنى امرأة إفريقية تحمل الجنسية الروسية

أعلنت أغنى امرأة في إفريقيا، إيزابيل دوس سانتوس، أن لديها جنسية روسية حصلت عليها عند ولادتها.

وقالت ابنة الرئيس الأنغولي الأسبق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، في حديث أدلت به لوكالة “تاس” الروسية ” أنا روسية بالولادة ولم استعد جنسيتي لأنها كانت معي دائما”.

يذكر أن أغنى امرأة في إفريقيا ولدت عام 1973 في مدينة باكو بالاتحاد السوفيتي السابق (عاصمة أذربيجان حاليا). وكان أبوها خوسيه إدواردو دوس سانتوس، آنذاك ثائرا أنغوليا. أما أمها فكانت ناشطة في الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وهي روسية الأصل من أهالي مدينة بنزا الروسية، تاتيانا كوكانوفا.

فيما يتعلق بـ إيزابيل دوس سانتوس، فإنها تولت عام 2016 إدارة شركة Sonango الأنغولية الحكومية للنفط، ثم غادرت أنغولا عام 2017 مع زوجها رجل الأعمال الأنغولي، سينديكا دوكولو، لتعيش في دبي ولا تريد العودة إلى أنغولا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا