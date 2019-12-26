أغلى ثوب زفاف في العالم… لن تصدق كم بلغ سعره!

قدّم المصمم المصري هاني البحيري أغلى فستان زفاف في العالم بمناسبة عرض أزيائه الـ100. وقد اختار النجمة مي عمر لارتداء هذا الثوب الذي يساوي 15 مليون دولار أميركي وتمّ ترصيعه بالماس والأحجار الكريمة.

اعتاد هاني البحيري على إنهاء عرض أزيائه السنوي بأثواب زفاف فاخرة تُقدّر قيمتها بالملايين وتقدمها أشهر النجمات العربيات. وقرر الاحتفال بعرض أزيائه الـ100 هذا العام بتقديم أغلى فستان زفاف في العالم غطّاه بريق الماس ورافقته طرحة طويلة تزيّنت بالنجوم.



وهي ليست المرة الأولى التي يحقق فيها هاني البحيري أرقاماً قياسيّة عالميّةً فيما يتعلّق بأثواب الزفاف التي تحمل توقيعه، إذ سبق أن قدّم في العام 2017 ثوب زفاف اعتبر من بين الأغلى في العالم إذ بلغت كلفته 5 ملايين دولار وارتدته حينها النجمة يسرا اللوزي في ختام عرض البحيري السنوي.

وقد استطاع الثوب الفاخر الذي قدمه هذا العام أن يكسر الرقم القياسي العالمي لأغلى ثوب زفاف، والذي كان سابقاً من نصيب ثوب تبلغ كلفته 12 مليون دولار ومرصع بحوالي 150 قيراطاً من الماس. تمّ تصميم هذا الثوب في العام 2006 وهو وليد تعاون بين مصممة الأزياء رينيه ستراوس ومصمم المجوهرات مارتن كاتز.

تصميم من هاني البحيري إرتدته النجمة نيكول سابا في أحد عروضه