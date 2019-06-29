أعراض الحمل في الشهر السادس

تحدث الكثير من التغيرات في الشهر السادس من الحمل، وهو نهاية الثلث الثاني منه وتتسارع الأعراض. الدكتور «محمود عيسى»، استشاري النساء والولادة، يوضح لكِ هذه التغيّرات والأعراض، تابعيها:



التغيرات في الشهر السادس من الحمل

ـ يعاودك الإمساك وتشعرين بمعاناة في التغوط.

ـ التبول يكون طبيعياً، ولكنه يزداد مع نهاية الشهر.

ـ حرقان المعدة يبدأ بسبب كبر حجم الجنين.

ـ يزداد وزنك كيلوجراماً جديداً.

ـ تزداد رغبتك في الجماع خلال هذا الشهر.

ـ شهيتك للطعام تكون مفتوحة.

ـ يضغط الجنين بحركته على بطنك وقد تشعرين بضيق في التنفس لا يستمر.

ـ تشتهين أطعمة جديدة، وكأنك في مرحلة الوحم.

ـ تعاني الحامل من الأرق في النوم بسبب حركة الجنين وكبر حجم بطنها إضافة للتغيرات الهرمونية.

ـ قلة من النساء يبدأن من الشكوى من ألم في الظهر.

ـ سيدتي نت