أشياء تفعلينها لتحسين درجات طفلك في المدرسة

اقترب العام الدراسي على الانتهاء، وهذا يعني الكثير من الاختبارات، بالطبع تطمحين إلى حصول طفلك على درجات مرتفعة، لهذا من المهم أن تعرفي أن درجات طفلك في المدرسة تعتمد على البيئة التي توفرينها له في المنزل، وإليكِ 5 أشياء تفعليها في المنزل لمساعدة طفلك في الحصول على درجات أعلى في المدرسة..

1- الإشراف على أداء واجباته

حتى الطلاب الجيّدون يحتاجون إلى الإشراف على أداء واجباتهم الدراسية، حتى إذا أخبرك طفلك أنه يؤدي الواجب المدرسي جيداً، عليكِ التواصل مع المعلمين، والتأكد من أنه يؤدي واجباته بالنحو المطلوب.

خاصة مع اقتراب فترة التقييمات، تواصلي مع المعلمين بصورة مكثّفة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

2- النوم الجيد

حصول طفلك على نوم جيد يعني تحسّن تحصيله الدراسي، وبالتالي تحقيق درجات أعلى.

تأكدي أن طفلك يحصل على عدد ساعات نوم كافية في اليوم، وأنه يحصل على نوم جيد، عبر توفير فراش مريح، وجو هادئ، حتى يحصل طفلك على فترة نوم متواصلة ومريحة.

3- التغذية الصحية

العقل السليم في الجسم السليم، يحتاج طفلك إلى التغذية الصحية التي تمدّه بالفيتامينات من أجل زيادة تركيزه وتعزيز ذاكرته.

احرصي على أن يتناول طفلك وجبة فطور متكاملة وصحية، تحتوي على البروتين والفيتامينات، إن كان الوقت غير كافٍ، فاستخدمي حبوب الإفطار الغنية بالفيتامينات والمعادن، مع كوب من الحليب، وابتعدي تماماً عن الوجبات السريعة أو السكريات.

4- الاستقرار والتخطيط

يحتاج طفلك إلى الشعور بالهدوء والسلام النفسي، وذلك عبر وضع خطط للطوارئ الصباحية، حتى لا يتوجّه إلى الاختبار وهو متوتر.

بالإضافة إلى العمل على توفير جو من الاستقرار الأسري، حيث تؤثر الخلافات الأسرية على تركيز الطفل.

5- قوانين منع الشاشات

ضعي قانوناً منزلياً بمنع استخدام الشاشات خلال فترة الاختبارات، ما لم يحتاج إليها طفلك في المذاكرة.

وضع القانون مسبقاً يجعل الطفل مستعدّاً لهذه الفترة دون الدخول في جدال يتعلق بوقت الشاشة المسموح به.