أسهل حيلة لإزالة طلاء الأظافر عن ملابسك… اكتشفيها!

أثناء تطبيق طلاء الأظافر من الممكن ارتكاب الأخطاء مثل تساقط القليل منه على الملابس. وهو ما يعتبر بالنسبة إلى الكثيرات مشكلة صعبة الحل.

ويتم عادة اللجوء إلى مزيل طلاء الأظافر، وهو ما قد يزيد الأمر سوءًا ويسبب تلف أنسجة القماش. ولهذا من الأفضل تجنب استخدام هذه الطريقة.

وينصح باستخدام حيلة أخرى: رشي القليل من سبراي تثبيت الشعر على بقعة الطلاء، ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة.

وبعد ذلك عليك فركها جيداً وستلاحظين أنها زالت نهائياً. ويمكنك الاستعانة بالطريقة نفسها من أجل إزالة طلاء الأظافر عن قطع الأثاث الخشبية.

وقد يحدث أن تلمسي شعرك قبل جفاف الطلاء بعد تطبيقه على أظافرك. وفي هذه الحالة يمكنك إزالته عنه باستخدام زيت عناية بالشعر. قومي بعد ذلك بتدليك الخصلة إلى أن يزول الطلاء نهائياً.