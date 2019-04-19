أزمة بين فيفي عبده وحورية فرغلي

نشبت أزمة بين فيفي عبده وحورية فرغلي، عند تصوير مسلسلهما الجديد “ياسمينا” الذي تغير عنوانه أخيراً إلي “ياسمينا وملكة الغجر”، تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل.

وكشف مصدر، لـ24، تفاصيل الأزمة التي بدأت بمقطع مصور نشرته فيفي على “انستغرام”، وحدثت فيه جمهورها عن مسلسلها الجديد، وأعطت الانطباع بأنه من بطولتها، ما أثار غضب فرغلي التي اعتبرت أن المسلسل يُسوق باسمها، إلا أن فيفي طالبت بتغيير الاسم وهددت بوقف التصوير إذا رُفض طلبها، ما دفع الجهة المنتجة لتغيير الاسم من “ياسمينا” إلي “ياسمينا وملكة الغجر”.

وكشف المصدر، الاتفاق على وضع اسمي فيفي وحورية على لوحة واحدة في شارة المقدمة، منعاً لخلاف جديد بينهما.

ويشارك في بطولة “ياسمينا وملكة الغجر” سناء شافع، وحازم سمير، وعزة مجاهد، وسامح الصريطي، وميار الغيطي، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.