أربع خلطات لتلميع النحاس في المنزل

تتوافر خلطات طبيعية لتلميع النحاس من دون جهد في التدبير المنزلي. علمًا أنَّه من الضروري تنظيف أواني النحاس وإزالة البقع العنيدة عنها، على الفور.

وإليكم أربعة خلطات لتلميع النحاس:

1- الليمون الحامض

تُقطَّع حبَّة من الليمون الحامض إلى نصفين؛ تُدعك المناطق المُتسخة والنقوش البارزة بنصف حبة من الليمون، فتُشطف القطعة، وتُغسل بالماء والصابون، وتُجفَّف.

2- الزيت النباتي

تُصبُّ كمية من الزيت النباتي على قطعة قماش ناعمة، ثم تُدعك القطعة بالزيت لدقائق، فتُغسل بعدها بالماء والصابون، وتُجفَّف.

3- صلصة الكاتشاب

يوضع القليل من الكاتشاب، على منديل ورقي، ثمَّ تُفرك الآنية وفق حركات دائرية وتُترك الآنية جانبًا لعشر دقائق، وتُشطف بالماء لإزالة الكاتشاب عنها. وأخيرًا، تُجفّف الآنية بواسطة المناديل الورقية.

4- الخل والملح

يُملأ وعاءً بالماء وتُضاف ملعقة كبيرة من الملح إليه، وكوب من الخل.

يوضع الخليط داخل القطعة المعدّة من النحاس، ويُغلى لساعات عدة، ثم يُترك حتَّى يبرد. وينظَّف القسم الخارجي منها به أيضًا، ثمَّ تُغسل بسائل الجلي والماء، وتُجفَّف جيّدًا