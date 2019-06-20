عبّرت عن حبها لفرقة “Spice Girls”

أديل تفقد وزنها بعد الطلاق

فقدت النجمة العالمية أديل الكثير من وزنها بعد طلاقها من زوجها سايمون كونيكي. وهو ما ظهر في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” ضمن سلسلة صور وفيديوهات عرضتها حلال جولة فرقة “Spice Girls” في لندن. حيث التقت أعضاء الفريق والتقطت الصور معهم وكان ملفتاً لون شعرها الأشقر بتسريحته الراقية، فيما بدت خسارة الوزن واضحة على ملامح وجهها رغم تأنقها وماكياج العيون المعروف بالـSmokey.

وكتبت أديل في تدوبنتها تعبيراً عن حبها لفريق “Spice girls”: آخر مرة رأيت فيها فرقة “Spice Girls” في ويمبلي كانت قبل 21 عامًا! الليلة التقيت بهم وبكيت، ضحكت، صرخت، رقصت، تذكرت، وعدت إلى الحب مع نفسي وكأنني في العاشرة من عمري”.

وخاطبت “الفريق”: “ليس سراً كم أحبكم ومدى إلهامكم لي لأركض إلى الأمام في حياتي ولا أنظر إلى الوراء أبدًا. في النهاية، قابلتكم. شكراً لكم على الجنون الذي أحصل عليه. لولاكم لم أتمكن من الوصول إلى هنا. أنتم 5 أساطير بريطانية ! أحبكم!”

هذا وتشير المصادر إلى أنها اتبعت حمية مع تمارين خفيفة وساعدتها على تغيير شخصيتها. حيث خضعت للتمارين الخاصة بتحسين قوة العضلات والمرونة التي اعتادت على ممارستها عدة نجمات بينهن مادونا وجنيفر أنيستون.

ونقلت صحيفة Mirror البريطانية عن مصادر مقربة منها أن “أديل أصبحت تستمتع بنفسها وتركّز على أولوياتها في الوقت الحالي، إلى جانب كونها أماً لأنجيلو. حيث أحبت نظامها والتمرينات الجديدة والنتائج الإيجابية الواضحة عليها. وهي تشعر بخسارة الوزن وكأنها حصلت على مكافآة وعلى عقدٍ جديد في حياتها.

ـ ايلاف