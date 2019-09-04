أحلام تهاجم أصالة وتشن عليها الهجوم مجدداً… ما السبب؟

أزمة يشهدها الوسط الفني العربي في الوقت الحالي، تدور بين الفنانة السورية أصالة والإماراتية أحلام، بعدما قامت الأخيرة بحظر أصالة ومنعتها من متابعتها على حساباتها عبر وسائل التواصل.

الأمر الذي فسرته أحلام وعلقت عليه من خلال مقابلتها ببرنامج تلفزيوني، أكدت أحلام في معرض حديثها أن الشيء الوحيد الذي تستطيع فعله ل‍أصالة هو “البلوك”، معتبرة أن هذه الخطوة تفسر حجم أصالة عندها.

كما أشارت أحلام إلى أنها لا تحب المنافقين في حياتها، وتساءلت عن السبب الذي يدفعها لمتابعة شخص يروج في وسائل الإعلام إلى أنها تحرض شخصاً ضدها، كذلك نوَّهت أحلام إلى أن أصالة لا تملك الجرأة لذكر اسمها.

يعود الخلاف بين النجمتين إلى أزمة مرض الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، وما ذكرته أصالة بحقها عندما تمنت لها الشفاء بمنشور لها، وهو ما جعل أحلام تتحدث عنها بكلمات طيبة وتشكر معدنها وأصلها.

أصالة ردت على أحلام بكلمات يبدو أنها لم تكن على هواها، فما كان من أحلام إلا أن قامت بحذف الرد الخاص بها، وهاجمت أصالة بشدة، ما جعل جمهور الأخيرة يدخل في سجال مع أحلام عبر السوشيال ميديا.

وتابعت أحلام تعليقها في المقابلة: “إذا كانت أصالة تريد إثارة البلبلة وبعدها أن تبتعد، فلتطلب من جمهورها سب أحلام، إلا أن عليها حينها أن تتحلى بالجرأة ولتخرج وتواجه الأمر “.

فيما يبدو أن الأمور ستزداد تعقيداً بين الثنائي إثر التصريحات الأخيرة التي أطلقتها أحلام بحق أصالة.