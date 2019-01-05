يناير 05, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

“أحدث” وصفة صينية للتنحيف دون الامتناع عن تناول ما تشتهي!

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فى :شؤون المرأة
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“أحدث” وصفة صينية للتنحيف دون الامتناع عن تناول ما تشتهي!

قدم كبير الأطباء في إحدى أشهر عيادات الطب الصيني في بكين نصائح “ذهبية” لمن يريد الحصول على وزن مثالي والتمتع بصحة جيدة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي”، أن الطبيب الصيني المشهور، ليو جينيوان، صرح بأن من لديه مشاكل صحية بسبب السمنة ويسعى لتخفيض الوزن، ليس بحاجة لأي عقاقير مكملة أو أي نوع خاص من الأغذية، لأن هذه المكملات الدوائية يمكن أن تزيد من سوء حالته الصحية.

وأكد الطبيب الصيني على أن كل من يسعى للتخلص من الوزن الزائد، عليه الالتزام “بالنسبة الذهبية” في تناول الطعام.

وشدد جينيوان على أن الطب الصيني يوصي بعدم تجويع الإنسان لنفسه، بل عليه بكل بساطة تلبية حاجته من الغذاء بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 70% فقط، وقضاء المزيد من الوقت في الحركة، والتي من دونها لن يفقد الوزن الزائد.

المصدر: نوفوستي

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