أتعانين من جفاف البشرة في الشتاء؟ إليك هذه المأكولات

تعاني النساء من تشقّق الجلد أو جفاف البشرة في فصل الشتاء، اليكِ المأكولات التي تحاربه:

جوز الهند

إنّ فاكهة جوز الهند مليئة بالدهون الصحية والمفيدة، بالزيوت المرطّب والتي يمكنها أن تعكس فوائدها هذه بسرعة خيالية على بشرة جسمك كلّه، لذا أكثري منها في الشتاء. استفيدي من كل فوائد جوز الهند واخسري معه 5 كيلوغرامات في الشهر.

الأفوكادو

في تركيبة الأفوكادو نوع معيّن من البروتينات المسؤولة بشكل مباشر عن تجديد الكولاجين والايلاستين في الجلد، وهذا ما يجعلها تحارب التشققات.

الشوفان

الشوفان غنيّ بمضادات الأكسدة والألياف، ما يجعله يحارب الجلد الميّت وتكاثره وتكدّسه على سطح البشرة، خصوصاً في الأماكن التي لا ترى الهواء، كبين الأصابع وتحت المفاصل.

البطاطا الحلوة

من أبرز الأطعمة المرطّبة، هذا يعود لنسبة الفيتامين “أ” الكبيرة الموجودة فيها.

زيت الزيتون

غني بالفيتامين “أ” والدهون المغذية. يساهم زيت الزيتون في ترطيب بشرتك من الداخل الى الخارج، أكثري منه مع السلطات.

المكسرات والبذور

من أبرز مصادر الأوميغا 3 والأحماض الدهنية، اعتمدي عليها لتجديد البشرة وترطيبها خلال الفصل البارد.