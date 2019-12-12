ديسمبر 13, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

أتعانين من الغثيان أثناء السفر؟ إليك حيلة سهلة وسريعة

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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أتعانين من الغثيان أثناء السفر؟ إليك حيلة سهلة وسريعة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الغثيان والدوار والرغبة في التقيؤ أثناء السفر على متن الطائرة أو السيارة.
فإن كنت من هؤلاء اعلمي أنه يمكنك اللجوء إلى حيلة سهلة جداً تخفف من هذا الشعور المزعج. وتقضي هذه الحيلة بتحضير محرمة ورقية سميكة والقليل من أوراق البقدونس الخضراء.

توضع أوراق البقدونس في قطعة المحارم الورقية ويمكن ربطها بواسطة حزام من القماش.

واثناء السفر واياً تكن الوسيلة التي يتم استخدامها ينصح بتنشق البقدونس وهكذا يتم الشعور بالارتياح.

ومن الحيل التي يمكن الاستفادة منها أيضاً وضع شريط لاصق على أربع جهات السرة وهكذا تنتهي الرغبة في التقيؤ.

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