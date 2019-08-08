أتعانين من البقع على الملابس؟ إليك حيل للتخلص منها نهائيا!

تُعد البقع على ملابس الأطفال من المشكلات التي تعكر مزاج أغلب الأمهات. ويشترك جميع الإطفال تقريبًا في أنواع البقع التي تلتصق بملابسهم. ولذلك، نقدم اليك أشهر البقع التي تجدينها على ملابس أطفالك وافضل الطرق للتخلص منها بكل سهولة.

بقع ألوان الشمع والحبر

يحب الأطفال الألوان وبعضهم يفضل استخدام ألوان الشمع. وللتخلص من بقعة ألوان الشمع على ملابس أطفالك، اقشطي الشمع من سطح الملابس ثم ضعي الملابس بين طبقتين من الورق ثم اكوي فوق طبقة الورق لإذابة بقعة الشمع. بعدها اغسلي قطعة الملابس بالطريقة المعتادة.

لإزالة بقعة الحبر استخدمي الكحول (السبيرتو) على قطعة الملابس؛ بللي قطعة قماش أو قطن بالكحول ثم اضغطي على البقعة. بعد ذلك اغسليها كالمعتاد.

بقع الدم

في حال وجود بقع دم على الملابس، انقعي الملابس سريعًا في ماء مالح ثم افركيها جيدًا واغسليها. وإذا كانت البقع صعبة والملابس شديدة الاتساخ يمكنك نقعها وتغيير المياه، وإعادة نقعها حتى تلاحظي تحسن حالة الملابس، ثم القيام بباقي الخطوات.

بقع العرق

للتخلص من البقع التي تنتج عن العرق وخصوصا تلك الموجودة في مناطق تحت الإبطين، يمكنك قبل غسيل الملابس وضع عصير الليمون والماء على الملابس، ثم غسلها. ويمكنك أيضًا استخدام الخل الأبيض بنفس الطريقة أو استخدام بيكربونات الصودا وعمل ما يشبه العجينة واستخدامها لفرك البقعة ثم غسلها.

بقع الصمغ أو الاستيكر

يمكنك التخلص من بقع الصمغ أو الاستيكر باستخدام سائل إزالة طلاء الأظافر. احضري قطعة من القطن أو قطعة قماش واضغطي بها على البقعة. ثم اغسلي كالمعتاد. ولكن عليكِ الانتباه إلى نوع القماش أولًا حيث إن بعض الأقمشة لا يجب استخدام سائل إزالة طلاء الأظافر معها، خصوصا ان كانت ملونة، لان هذا الاخير يزيل لون القماش. فاستخدمي هذه الطريقة فقط في حال كانت الملابس بيضاء.

بقع الشوكولا

هل يوجد طفل لم تتسخ ملابسه ببقع الشوكولاه؟ لا اعتقد ذلك! للتخلص من هذه البقع يمكنك وضع قطعة الملابس في الفريزر اي الثلاجة لبعض الوقت، ثم اخرجيها وافركي البقعة جيدًا. يمكنك أيضًا احضار قطعة قماش وبلليها بالمياه الساخنة ومرريها خلف البقعة. أو صبي المياه مباشرة خلفها لتذويبها، ثم اشطفيها واغسليها.

بقع اللبان أو العلكة

للتخلص من بقع العلكة يُنصح بوضع الملابس في كيس بلاستيكي ثم وضعه في فريزر الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا وبعد ذلك يمكنك اخراجها وفرك مكان البقعة جيدًا. كما يمكنك استخدام الكحول لإزالة الآثار المتبقية. ثم اغسلي الملابس.

بقع الطلاء

للتخلص من بقع الطلاء على ملابس أطفالك، أولًا امسحي أي بقايا جافة للطلاء من على الملابس باستخدام أوراق المناديل. انقعي الملابس في مياه فاترة ثم اكشطي البقعة باستخدام ملعقة أو شوكة ثم اغسليها.

بقع الكاتشب

الكاتشب معشوق الأطفال، وغالبا ما يوسخون ملابسهم بهذه البقع. ويمكنك إزالتها عن طريق مزج بعض الغلسرين بالماء ووضعه على الملابس، اتركيه لبعض الوقت واغسلي الملابس في الغسالة. يمكنك أيضًا استخدام الخل الأبيض أو عصير الليمون عن طريق وضع أي منهما على البقعة وتركها لبضع دقائق ثم شطفها وبعد ذلك غسلها.