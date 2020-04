أبناء يودعون أمهم المحتضرة باللاسلكي في عصر كورونا!

في عصر كورونا – أبناء يودعون أمهم المحتضرة باللاسلكي!

منذ أسابيع، أخبر الأطباء السيدة الأمريكية سندي روتر أنها مصابة بسرطان الصدر، ولكنها اصيبت فجأة بفايروس كورونا القاتل، وأضطر أولادها الستة لوداعها وهي تحتضر من خلف زجاج النافذة، عبر الأجهزة اللاسلكية.

في السادس عشر من شهر آذار/ مارس 2020 فارقت سندي روتر الحياة بالعاصمة الأمريكية واشنطن إثر إصابتها بفيروس كورونا، وكان مشهداً مؤلماً حين اجتمع أبناؤها الست خلف زجاج غرفة العزل في مستشفى بروفيدنس لوداعها، بعد إذ حرصت سلطات المستشفى على إبعاد الزائرين عنها خشية من العدوى.

الأبناء الذين تراوحت أعمارهم بين 13 و24 عاماً كانوا يفقدون والدتهم بعدما فقدوا أباهم قبل ثمانية أعوام، وقد تجمعوا خلف الغرفة التي عزلت الأم المنكوبة فيها، وقد رتبت سلطات المستشفى طريقة تضمن لهم إلقاء الوداع الأخير على أمهم التي تفارقهم دون الاقتراب منها، فقد وضعوا على سريرها جهاز ووكي توكي للاتصال اللاسلكي القريب، فيما تناوب الأبناء على الاتصال بها عبر جهاز إرسال مماثل من خلف الزجاج، كما نقلت شبكة CNN وشبكة “بز فيد” الخبرية الأمريكية عن ابنها إلياه روس روتر البالغ من العمر 20 عاماً.

