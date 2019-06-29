آلام أسفل البطن المستمرة لدى النساء… جرس إنذار!

قالت الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش إن آلام أسفل البطن المستمرة غير المرتبطة بالدورة الشهرية تعد بمثابة جرس إنذار حيث إنها تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن آلام أسفل البطن المستمرة قد ترجع إلى الإصابة بمتلازمة بطانة الرحم المهاجرة أو التهاب قناة فالوب أو التهاب المبايض أو تكيس المبايض أو التهاب الرحم.

وأضافت أنه في أسوأ الحالات قد تشير آلام أسفل البطن المستمرة إلى الإصابة بسرطان المبايض أو سرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم خاصة إذا كانت مصحوبة بإفرازات ونزيف شديد.

لذا ينبغي على أية حال استشارة طبيبة أمراض نساء لتحديد السبب الحقيقي ?الكامن وراء آلام أسفل البطن المستمرة.