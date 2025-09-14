لالش بحزاني يكرم الطلبة المتفوقين

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يكرم الطلبة المتفوقين

في سياق برنامج دعمنا في مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني لقائمة حزبنا المناضل الحزب الديموقراطي الكوردستاني بالرقم ( 275 ) وضمن عُرف سنوي كرّمنا اليوم عصرا وفي باحة حديقة المركز كوكبة جديدة من طلبتنا الاعزاء في مدارس بحزاني النجاحين من الدور الاول بمعدل 90‎%‎ فما فوق للدراستين الإعدادية والمتوسطة وبمعدل 100‎%‎ للدراسة الابتدائية ..

تهانينا والف الف مبروك لجميع طلبتنا الاعزاء على هذا التفوق وكل الشكر والتقدير لقسم تربية بعشيقة وإدارات المدارس والكادر التدريسي على تلك الجهود الاستثنائية المرموقة .

