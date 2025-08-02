لالش سيبا شيخدرى يختتم دوري (شهداء الابادة) بكرة القدم في مخيم شيخان

ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال و مكاتبه، قام مكتب لالش سيبا شيخدرى بأختتام دوري لكرة القدم في مخيم شيخان بأسم (شهداء الإبادة) بمشاركة ثمان فرق و استمرّت هذهِ الدورة لمدة 7 ايام من تاريخ 25-07-2025 إلى 01-08-2025 و نهائي الدوري كان بين فريق (زندينان ) و ( أشبال النجوم )

و حصل فريق (زندينان )على المرتبة الأولى و فريق (أشبال النجوم ) على المرتبة الثانية وتم تكريم الفريق الفائز الاول والثاني من قبل مكتب لالش سيبا شيخدرى دعما لشباب المخيم والفرق الرياضية وبحضور جمع غفير من اهالي المخيم .

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