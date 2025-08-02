أغسطس 02, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش سيبا شيخدرى يختتم دوري (شهداء الابادة) بكرة القدم في مخيم شيخان

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
7 مشاهدات

لالش سيبا شيخدرى يختتم دوري (شهداء الابادة) بكرة القدم في مخيم شيخان

ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال و مكاتبه،  قام مكتب لالش سيبا شيخدرى بأختتام دوري لكرة القدم في مخيم شيخان بأسم (شهداء الإبادة) بمشاركة ثمان فرق و استمرّت هذهِ الدورة لمدة 7 ايام من تاريخ 25-07-2025 إلى 01-08-2025 و نهائي الدوري كان بين فريق (زندينان ) و ( أشبال النجوم )
و حصل فريق (زندينان )على المرتبة الأولى و فريق (أشبال النجوم ) على المرتبة الثانية وتم تكريم الفريق الفائز الاول والثاني من قبل مكتب لالش سيبا شيخدرى دعما لشباب المخيم والفرق الرياضية وبحضور جمع غفير من اهالي المخيم .

facebookShare on Facebook
Post Views: 139

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi