إحياء الذكرى الحادية عشرة للإبادة الجماعية بحق الإيزيديين

في يوم الجمعة الموافق 1 آب 2025، وبحضور الأستاذ ناظم هركي مسؤول الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني و عضو مجلس النواب العراقي الأستاذ محما خليل، وممثل الهيئة العليا لمركز لالش الأستاذ فارس كتي، ومسؤول وأعضاء مركز لالش شنكال، وداي شمي (أم الشهداء)، إلى جانب عدد من وجهاء العشائر و مسؤولي الدوائر الحكومية في إدارة زاخو، وشخصيات اجتماعية ودينية، وجمع غفير من أهالي مخيم جم مشكو، أقيمت مراسيم الحفل التأبيني لإحياء الذكرى الحادية عشرة للإبادة الجماعية التي طالت أبناء الديانة الإيزيدية، والتي كانت ضحيتها عائلة داي شمي.

نُظم الحفل من قبل مركز لالش شنكال بالتعاون مع كروب هيفي الطوعي، وتضمن كلمات مؤثرة لكل من السيد محما خليل، وكلمة باسم كروب هيفي الطوعي، وأخرى لمركز لالش شنكال، إلى جانب كلمة وجدانية ألقتها داي شمي. وقد ركزت الكلمات على حجم الفاجعة والمعاناة التي مر بها أبناء المكون الإيزيدي من قتل وسبي وتهجير قسري، كما ثمّن المتحدثون المواقف الإنسانية النبيلة لحكومة وشعب إقليم كوردستان في دعم ومساندة الإيزيديين منذ اليوم الأول من الكارثة وحتى اليوم.

وتخللت المراسيم فقرات شعرية وغنائية ومواويل حزينة، عبّرت عن عمق الجراح والآلام التي صاحبت الإيزيديين طوال الأعوام العشرة الماضية.

وفي لفتة وفاء وتكريم، تم وضع أكاليل من الزهور على أرواح الشهداء، كما اختتمت المراسيم بتقديم زاد خير على أرواح الضحايا.

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