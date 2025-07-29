مكتب لالش تل بنات/ 1 يختتم بطولة بكرة الطائرة

اقام مكتب لالش تل بنات/ 1 دوري لكرة الطائرة بین ثمان فرق من الفرق الشعبیة في تل بنات وهم فریق نجوم العزاوي وفریق الاصدقاء وفریق شباب الشهوان وفریق حسین الجفري وفریق البشكان وفریق الشرق وفریق اشبال القموي وفریق الاخوة ولمدة سبعة ایام من 20/7 ولغایة 26/7/2025

وفي یوم السبت اقيمت المباراة النهائیة بین فریق نجوم العزاوي وفریق الاصدقاء وانتهت المباراة بفوز فریق نجوم العزاوي.

وتم توزیع الجوائز علی الفریقين الاول والثاني وتزوید الملعب بشبكة لكرة الطائرة اضافة الی كرة الطائرة وذلك تشجیعآ لهم في هذا المجال الریاضي وبحضور جمع غفیر من المشجعین في تل بنات و شكر مركز لالش تل بنات(1) على هذا النشاطات.

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