يوليو 27, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش كوهبل يدعم دورة لتعليم اللغة الانكلیزیة

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش كوهبل يدعم دورة لتعلیم اللغة الانكلیزیة

من نشاطات مركز لالش سنونی ومكاتبه، في یوم السبت ۷/۲٦ قام مكتب لالش كوهبل بدعم وتوفیر المستلزمات التعلیمیة اللازمه الی مجموعة من تلامیذ الصف الرابع والخامس الابتدائي في مجمع كوهبل باقامة دورة لتعلیم اللغة الانكلیزیة دعما لتطویر مهاراتهم اللغویة والمساهمة في تحسین مستواهم العلمیة وتمكینهم من مواكبة متطلبات العصر وبالتعاون مع مدراء تلك المدارس واولیاء امور التلامیذ.

وستستمر الدورة لمدة عشرين یوما.

وبدورهم قدموا الشكر والتقدیر لمسؤولي لالش واعضاءه بما یقدمون كل الدعم لطبقة الشباب والطلبة باستمرار.

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