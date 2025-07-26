لالش تل قصب يقيم مسابقة ثقافية في مخيم إيسيان

ضمن نشاطات مركز لالش شنگال ومكاتبه، نظّم مكتب لالش تل قصب، يوم الجمعة الموافق 25/7/2025، مسابقة ثقافية في مخيم إيسيان، بمشاركة عشرة فرق، حيث ضم كل فريق أربعة مشاركين.



وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من الإخوة والأخوات من الكوادر التدريسية والطلبة، واتسمت المسابقة بمنافسة قوية وحماس كبير بين الفرق المشاركة.

وفي ختام المسابقة، فاز فريقان بالمركزين الأول والثاني، وتم توزيع الهدايا على الفرق الفائزة، فيما أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لمكتب لالش تل قصب على جهوده المتواصلة في تنظيم الفعاليات الثقافية والبطولات الرياضية بشكل دوري.

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