لالش بورك ينظم جلسة حوارية لدعم النساء في مخيم خانكي

ضمن نشاطات مركز لالش سنوني ومكاتبه، نظم مكتب لالش بورك جلسة حوارية لدعم النساء في مخيم خانكي، وذلك بتاريخ 25 تموز 2025.

جاءت هذه الجلسة للتوعية بأهمية العناية بالأطفال وتنظيم أوقاتهم خلال فصل الصيف، مع التركيز على حماية الأطفال من التعرض المباشر لأشعة الشمس في الأوقات الحرجة. كما تم خلال اللقاء تقديم بعض المساعدات و تقديم مجموعة من النصائح الصحية التي تهم النساء، بهدف تعزيز الوعي الصحي الأسري وتحسين سبل الرعاية اليومية داخل المخيم.

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