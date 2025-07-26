يوليو 26, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش دووكري يدعم دورة تقوية بالقرطاسية

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش دووكري يدعم دورة تقوية بالقرطاسية

لدعم العملية التربوية وكذلك من خلال النشاطات الصيفية المستمرة لمكتب لالش دووكري تم اليوم توزيع القرطاسية ومستلزمات الدورة على ٣٦ طالب /ة في بناية مدرسة دووكري

وذلك لبداية الدورات للمواد الثلاثة (عربي- انكليزي- رياضيات) كذلك انشطة ترفيهية ورياضية لحثهم على الاستمرارية تحت إشراف السيدات(ليلى _دلفين – حنيفة) علما ان هذه الدورة للتقوية من المبتدئين الصف الأول لغاية الصف السادس الابتدائي بدورنا نشكر جهود السيدات على جهودهن في نجاح هذه الدورة التي ستسمر لشهر كامل.

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